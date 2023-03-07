Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел

ISPORT представляет обзор на особую версию карточки англичанина в популярном футбольном симуляторе.

В пятницу, 3 марта, компания EA Sports добавила новые карточки игроков в режиме Ultimate Team. Канадцы создали промо "Fantasy FUT", в котором появились обновленные версии футболистов, в том числе удостоился улучшения и хавбек Бешикташа Деле Алли.

Англичанин получил солидный апгрейд на 10 пунктов по сравнению со своей обычной карточкой. 26-летний хавбек также может получить дополнительные четыре апргейда, если:

Игрок 3 раза выходит на поле в 6 следующих играх (+1 к ОБЩ);

Для нападающих и полузащитников: игрок забивает 2 гола/отдает 2 голевых паса в 6 следующих играх (+1 к ОБЩ);

Клуб выигрывает 1 матч в 6 следующих играх (+1 к ОБЩ);

Клуб не проигрывает в 6 следующих играх (+1 к ОБЩ и три новых таланта).

Что из себя представляет Деле Алли 87

Игроку в первую очередь прокачали слабую ногу до четырех звезд, что очень важно для его позиции ЦАП и ЦП.

Что касается его непосредственной игры в матчах, то эта карта явно не подвела. В нашем обзоре Алли использовался на обеих предложенных позициях, хоть и начинал в центре поля.

Источник: easports.com

Тестировался Деле в третьем дивизионе, где соперники явно не боты, что говорит о честности обзора. Карточка сходу удивила своей ловкостью и скоростью, несмотря на рост игрока 188 см.

Алли уничтожал команду соперника передачами, отборами и физической формой. Его никто не мог спокойно оттолкнуть, а в плане дриблинга карточка ощущается крайне аномально. Габаритный игрок весьма легко крутится с мячом и обводит своих визави.

Отдельно стоит выделить удары. Завершение у 87-й версии весьма солидное, при этом без буста на данный показатель. Игра головой и вовсе стала визитной карточкой футболиста, так как на втором этаже ему нет равных и на угловых присутствие Деле дает уверенность в голе.

После теста Алли в непростых матчах он показал себя наилучшим образом! Да, он не сможет сильно убежать от защитников, играя под нападающими, однако в центре поля ему нет равных.

Сравнить характеристики англичанина можно в базовой карточкой кумира Зинедина Зидана. Да, в показателе передач Деле уступает, однако его ловкость делает его более предпочтительной перед дорогостоящим визави.

Источник: easports.com

Выводы

Если Вы ищете карточку в центр поля, то это явно лучший вариант! Его стоимость в 30 тысяч монет и характеристики, схожие с Зиданом делают Алли явным бистом на фоне остальных карт за миллион монет.

Из минусов - невысокие показатели выносливости, так как к 80-й минуте игрока придется менять, но потенциальные апгрейды карты могут улучшить ситуацию. Также сложная система сыгранности вряд ли позволит Вам с легкостью залинковать на полной сыгранности Алли.

Говоря о явных плюсах данной карты, то это явно ее соотношение цены и качества. Англичанин за низкий прайс дает Вам поиграть за более ловкого Зинедина Зидана, который не разочарует! Удары, длинные пасы, игра головой и антропометрия этой карточки помогут почти каждому фиферу улучшить свои результаты в дивизионах и викенд лиге, принеся немало пользы как в атаке, так и в оборонительных действиях.

Итог: 9.0 баллов - дешевый бист