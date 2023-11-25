Усик - о Деонтее Уайлдере: Он уникален

Украинский чемпион сравнил двух боксеров.

Александр Усик, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, выразил свое мнение о возможном бою между бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Усик утверждает, что американский боксер Уайлдер имеет больше шансов на победу благодаря своей способности нокаутировать противника.



"Это был бы феноменальный бой. Уайлдер - уникален. Если он вступает в клинч, противник не может устоять. Я думаю, что Уайлдер имеет 60% шансов на победу. Он - панчер, и Джошуа может стать жертвой его атаки. Деонтей может отправить в полет любого, кого он коснется. Обычно они просто улетают", - цитирует Усика Boxing Social.



Ранее промоутер Джошуа объяснил, почему они отклонили предложение о бое с Уайлдером за 50 миллионов долларов.