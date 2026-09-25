Гассиев против WBA: агент требует объяснений по поводу боя Фьюри и Джошуа

Агент Гассиева требует от WBA объяснений по поводу боя Фьюри и Джошуа за титул WBA Super, который может затмить статус его клиента.

Ивайло Гоцев, агент Мурата Гассиева, действующего чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, высказал свое разочарование решением ассоциации организовать бой за титул WBA Super между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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Гоцев, представляющий интересы Гассиева, требует от Всемирной боксерской ассоциации пояснений, почему после предстоящего боя его клиент, нынешний обладатель регулярного титула, будет считаться лишь вторым чемпионом организации."Если они хотят назначить нового чемпиона, который будет важнее действующего, то здесь должна быть абсолютная ясность по поводу того, насколько это решение соответствует правилам WBA, рейтингам и чемпионской структуре.

У WBA уже есть чемпион мира. Его зовут Мурат Гассиев. Поставьте чемпионов в ринг. Пускай бокс решает", - приводит слова Гоцева Boxing King Media.



Напомним, что Гассиев был повышен до статуса полноценного чемпиона WBA после того, как Александр Усик отказался от своих титулов. В июле он успешно отстоял свой титул, одержав победу техническим нокаутом над немцем Петером Кадиром, который согласился на бой в последний момент.



Стоит отметить, что бой между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality.