Травма вывела из строя: Кай Хаверц покидает тренировочный лагерь Арсенала

Хаверц получил травму в матче с Нидерландами и вернулся в Арсенал для обследования и реабилитации.

Кай Хаверц, нападающий Арсенала и сборной Германии, был вынужден покинуть тренировочный лагерь из-за травмы.



Во время игры против Нидерландов в первом туре Лиги наций, 27-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия и был заменен на 30-й минуте матча.



Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что Хаверц вернется в Арсенал для медицинского обследования, которое поможет определить период его восстановления, после чего начнется реабилитация.



В текущем сезоне Хаверц уже успел сыграть в семи матчах за Арсенал в разных турнирах, забив три гола.



Ранее стало известно, что важный игрок сборной Италии пропустит матчи Лиги наций.