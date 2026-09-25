Травма вывела из строя: Кай Хаверц покидает тренировочный лагерь Арсенала
Хаверц получил травму в матче с Нидерландами и вернулся в Арсенал для обследования и реабилитации.
Кай Хаверц, нападающий Арсенала и сборной Германии, был вынужден покинуть тренировочный лагерь из-за травмы.
Во время игры против Нидерландов в первом туре Лиги наций, 27-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия и был заменен на 30-й минуте матча.
Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что Хаверц вернется в Арсенал для медицинского обследования, которое поможет определить период его восстановления, после чего начнется реабилитация.
В текущем сезоне Хаверц уже успел сыграть в семи матчах за Арсенал в разных турнирах, забив три гола.
Ранее стало известно, что важный игрок сборной Италии пропустит матчи Лиги наций.
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