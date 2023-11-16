Джошуа важнее Усика: Уайлдер рассказал о желаемом сопернике

Деонтей желает подраться с экс-чемпионом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выразил свое желание провести бой против бывшего обладателя титулов в этом же дивизионе, Энтони Джошуа.



Уайлдер уверен, что их потенциальный поединок может стать главным событием в мире бокса.



"Все направляется к этому. Много времени прошло, и теперь этот бой может произойти для всех, для всего мира. Это самый важный бой в мире. Это больше, чем Усик. Нет боя в мире, который был бы важнее, независимо от вида единоборств. Я против Джошуа - это то, о чем говорили люди, это то, что привлекало внимание фанатов к нам обоим. И я надеюсь, что скоро фанаты смогут сказать "наконец-то"", - цитирует Уайлдера Sky Sports.



Ранее Уайлдер уже обращался к Джошуа с предложением о возможном поединке.