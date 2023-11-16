"Верю, что наш бой состоится": Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка

Оба экс-чемпиона примут участие в большом вечере бокса в Саудовской Аравии.

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа поучаствовали в пресс-конференции, посвященной будущему грандиозному боксерскому шоу, которое состоится 23 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Во время мероприятия "Бронзовый бомбардировщик" обратился к Эй Джею и выразил надежду, что они все же встретятся в ринге после того, как подерутся с Джозефом Паркером и Отто Валлином соответственно.

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"Приятно находиться здесь в одном помещении с Джошуа и встретиться с ним лицом к лицу. Желаю тебе всего наилучшего, брат. Я жду, когда мы проведем бой, чувак. Все этого ждут.

Я верю, что наш бой состоится. Время пришло", - сказал Уайлдер во время пресс-конференции.

Ранее Александр Усик сделал прогнозы на бои Джошуа и Уайлдера.