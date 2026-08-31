Буковина разгромила Динамо в четвертом туре чемпионата Украины

Буковина обыграла Динамо со счетом 3:0 в матче 4-го тура украинского футбольного чемпионата, прошедшем 31 августа.

Завершающий матч четвертого тура украинского футбольного чемпионата между Буковиной и Динамо прошел в понедельник, 31 августа.



Буковина открыла счет благодаря Кожушко, который воспользовался ошибкой Суркиса. Динамо пыталось восстановить равновесие, но Буковина быстро ответила вторым голом, который, однако, был аннулирован из-за нарушения правил. В первом тайме киевляне создали несколько моментов, но они не привели к серьезной угрозе.



Во втором тайме Суркис допустил автогол, усугубив ситуацию для Динамо". После этого инцидента вратарь был заменен на дебютанта Илью Ольхового.



Однако замена не принесла желаемого эффекта. Ближе к концу матча Буковина провела успешную атаку, завершившуюся голом Ильина. Только после этого Динамо смогло прекратить негативную серию.



Статистика матча Буковина - Динамо в рамках 4-го тура чемпионата Украины:



Буковина - Динамо - 3:0

Голы: Кожушко, 12, Суркис (автогол), 55, Ильин, 83



Удары: 10 - 14

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 8

Фолы: 12 - 10



Составы команд:



Буковина: Пеньков - Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк - Груша (Подлепенец, 87), Витенчук, Танковский (Задерака, 60) - Эдвин (Ильин, 46), Кожушко (Войтиховский, 67), Дахновский (Мор, 60).



Динамо: Суркис (Ольховый, 60) - Сыч, Кендзера, Мыхавко, Дубинчак - Лонвейк (Мунгенге, 80), Рубчинский - Ярмоленко (Волошин, 46), Буяльский (Пихаленок, 60), Кабаев (Герреро, 46) - Пономаренко.