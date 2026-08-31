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Сарр отказывается от тренировок, нацеливаясь на переход в Ливерпуль: Кристал Пэлас отклоняет предложения

"Орлы" отклоняют предложения по Сарру, но игрок настаивает на переходе в Ливерпуль, пропустив уже два матча АПЛ.
Сарр отказывается от тренировок, нацеливаясь на переход в Ливерпуль: Кристал Пэлас отклоняет предложения
Исмаила Сарр / Getty Images

Согласно информации от RMC Sport, Исмаила Сарр, фланговый нападающий Кристал Пэлас, может повторить путь Александера Исака.

Ливерпуль нацелен на подписание договора с 28-летним игроком, но "орлы" стремятся сохранить футболиста в своих рядах и отклоняют все предложения.

Сарр, в свою очередь, стремится перейти в Ливерпуль и по этой причине прекратил тренироваться с командой. Более того, он уже пропустил два стартовых матча АПЛ.

Последнее предложение от Ливерпуля составило 50 миллионов евро, что немного превышает его рыночную стоимость.

В прошлом сезоне Сарр, который родом из Сенегала, принял участие в 45 играх и забил 21 гол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль заключил контракт с другим звездным фланговым нападающим.

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