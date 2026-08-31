Сарр отказывается от тренировок, нацеливаясь на переход в Ливерпуль: Кристал Пэлас отклоняет предложения

"Орлы" отклоняют предложения по Сарру, но игрок настаивает на переходе в Ливерпуль, пропустив уже два матча АПЛ.

Согласно информации от RMC Sport, Исмаила Сарр, фланговый нападающий Кристал Пэлас, может повторить путь Александера Исака.



Ливерпуль нацелен на подписание договора с 28-летним игроком, но "орлы" стремятся сохранить футболиста в своих рядах и отклоняют все предложения.



Сарр, в свою очередь, стремится перейти в Ливерпуль и по этой причине прекратил тренироваться с командой. Более того, он уже пропустил два стартовых матча АПЛ.



Последнее предложение от Ливерпуля составило 50 миллионов евро, что немного превышает его рыночную стоимость.



В прошлом сезоне Сарр, который родом из Сенегала, принял участие в 45 играх и забил 21 гол.



Ранее сообщалось, что Ливерпуль заключил контракт с другим звездным фланговым нападающим.