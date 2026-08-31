Атлетико Мадрид привлекает канадского аса: Джонатан Дэвид на аренде!
Нападающий Джонатан Дэвид переходит в Атлетико Мадрид на условиях аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро.
Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что футбольный клуб Атлетико Мадрид заключил соглашение о подписании контракта с канадским футболистом Джонатаном Дэвидом.
Дэвид, который является нападающим, будет выступать за мадридский клуб на условиях аренды.
Согласно информации от источника, соглашение между Атлетико и Ювентусом включает в себя опцию покупки игрока за 15 миллионов евро.
В течение следующего сезона Атлетико согласился выплатить Дэвиду 50% от его зарплаты.
В предыдущем сезоне канадец провел 35 матчей в Серии А, забив при этом шесть голов.
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