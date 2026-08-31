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Атлетико Мадрид привлекает канадского аса: Джонатан Дэвид на аренде!

Нападающий Джонатан Дэвид переходит в Атлетико Мадрид на условиях аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро.
Атлетико Мадрид привлекает канадского аса: Джонатан Дэвид на аренде!
Джонатан Дэвид / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что футбольный клуб Атлетико Мадрид заключил соглашение о подписании контракта с канадским футболистом Джонатаном Дэвидом.

Дэвид, который является нападающим, будет выступать за мадридский клуб на условиях аренды.

Согласно информации от источника, соглашение между Атлетико и Ювентусом включает в себя опцию покупки игрока за 15 миллионов евро.

В течение следующего сезона Атлетико согласился выплатить Дэвиду 50% от его зарплаты.

В предыдущем сезоне канадец провел 35 матчей в Серии А, забив при этом шесть голов.

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