Атлетико Мадрид привлекает канадского аса: Джонатан Дэвид на аренде!

Нападающий Джонатан Дэвид переходит в Атлетико Мадрид на условиях аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что футбольный клуб Атлетико Мадрид заключил соглашение о подписании контракта с канадским футболистом Джонатаном Дэвидом.



Дэвид, который является нападающим, будет выступать за мадридский клуб на условиях аренды.



Согласно информации от источника, соглашение между Атлетико и Ювентусом включает в себя опцию покупки игрока за 15 миллионов евро.



В течение следующего сезона Атлетико согласился выплатить Дэвиду 50% от его зарплаты.



В предыдущем сезоне канадец провел 35 матчей в Серии А, забив при этом шесть голов.