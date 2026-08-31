Racing Bulls готовятся к гонкам в Монце с обновленным антикрылом

"Макарена" Racing Bulls: обновленное антикрыло будет использовано в гонках в Монце.

Как сообщает Motorsport, автогонщики из команды Racing Bulls намерены применить обновленную версию антикрыла.



Итальянское издание утверждает, что команда уже испытала свою модификацию "Макарены" во время дня съемок.



Ожидается, что на предстоящих гонках в Монце Racing Bulls начнут использовать обновленное антикрыло в соревновательных заездах.



Специалисты подчеркивают, что команда использует модификацию антикрыла, которую разработал старший коллектив. Она имеет некоторые различия по сравнению с дизайном Феррари.



Было также отмечено, что Феррари готовит значительный пакет обновлений для гонки в Монце.