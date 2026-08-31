Брадли Баркола: новое звездное приобретение Ливерпуля за 145 миллионов евро

Баркола переходит из ПСЖ в Ливерпуль за 145 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.

Брадли Баркола теперь стал игроком Ливерпуля.



Мерсисайдский клуб завершил переход французского флангового нападающего из ПСЖ за сумму 125+20 миллионов евро.



23-летний футболист заключил с клубом пятилетнее соглашение.



Важно отметить, что Баркола получил свое образование в Лионе, но большую часть своей карьеры провел в ПСЖ.



Во время своего пребывания в парижском клубе в 152 матчах он забил 39 голов и сделал 37 голевых передач, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов.