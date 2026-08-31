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Брадли Баркола: новое звездное приобретение Ливерпуля за 145 миллионов евро

Баркола переходит из ПСЖ в Ливерпуль за 145 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.
Брадли Баркола: новое звездное приобретение Ливерпуля за 145 миллионов евро
Брадли Баркола / liverpoolfc.com

Брадли Баркола теперь стал игроком Ливерпуля.

Мерсисайдский клуб завершил переход французского флангового нападающего из ПСЖ за сумму 125+20 миллионов евро.

23-летний футболист заключил с клубом пятилетнее соглашение.

Важно отметить, что Баркола получил свое образование в Лионе, но большую часть своей карьеры провел в ПСЖ.

Во время своего пребывания в парижском клубе в 152 матчах он забил 39 голов и сделал 37 голевых передач, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов.

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