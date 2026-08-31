Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры: Пришло время уступить место молодым

Лионель Месси, известный аргентинский футболист и член команды Интер Майами, объявил о завершении своей международной карьеры.



39-летний нападающий официально заявил об этом в своих социальных сетях.



Месси подчеркнул, что он решил отойти, чтобы дать путь молодым игрокам, признав, что он отдал все силы команде и не испытывает сожаления.

Только недавно завершился финал ЧМ. Я многое передумал за это время и хочу довести во вашего ведома, что я заканчиваю выступления за национальную сборную… Решение это болезненное и раздирает душу, но вместе с тем пришло понимание, что уже подоспело время к принятию такого решения.

Ради сборной я не жалел себя, большего мне уже не дать. В обойме остаются очень сильные молодые игроки, которые заслуживают на место в составе.

Спасибо за всю ту любовь, которую я ощущал на протяжении этих 20 лет. Мне будет очень недоставать вашей искренней поддержки. Теперь я становлюсь одним из вас: теперь всегда буду болеть и поддерживать сборную только на расстоянии, и в удачные времена, и не очень удачные - особенно в неудачные.