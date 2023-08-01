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Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

В десятке лучших два спортсмена из Украины.
Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое месте в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса.

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На втором месте в списке идет новоиспеченный обладатель титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. 

Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.

ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Эррол Спенс
  7. Девин Хэйни
  8. Джервонта Дэвис
  9. Теофимо Лопес
  10. Василий Ломаченко

Ранее  Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать.

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