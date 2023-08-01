Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring
В десятке лучших два спортсмена из Украины.
Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Первое месте в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса.
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На втором месте в списке идет новоиспеченный обладатель титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.
Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.
ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Девин Хэйни
- Джервонта Дэвис
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
Ранее Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать.
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