Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

В десятке лучших два спортсмена из Украины.

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое месте в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса.

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На втором месте в списке идет новоиспеченный обладатель титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.

Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.

ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Эррол Спенс Девин Хэйни Джервонта Дэвис Теофимо Лопес Василий Ломаченко

Ранее Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать.