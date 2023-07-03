Уайлдер озвучил сумму, которую Руис требует за бой

"Бронзовый бомбардировщик" выразил недовольство финансовыми запросами потенциального соперника.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал своего потенциального соперника Энди Руиса за завышенные финансовые запросы.

По словам "Бронзового бомбардировщика", отец его возможного оппонента требовал заплатить им за бой минимум 20 миллионов долларов.

Читай также: "Я его понимаю": Уайлдер предположил, почему Усик не хочет с ним драться

"Он хотел 20-25 миллионов долларов. Я сказал им: "Что, черт побери, с вами не так?" Я не знаю, что он думает о положении своего сына или каким видит его, но ему нужно вернуться в реальность. Дело только в отце, потому что Энди делает все, что тот ему говорит", - сказал Уайлдер в комментарии 78SPORTSTV.

Ранее Уайлдер также раскритиковал Руиса за требование равного распределения гонорара за бой.