Динамо обыгрывает Зарю в напряженном матче: Бражко и Пономаренко забивают победные голы

Динамо одержало победу над Зарей со счетом 2:0, благодаря голам Бражко и Пономаренко в концовке матча.

В субботу, 19 сентября, состоялся матч между футбольными командами Динамо и Заря, который условно можно назвать гостевым.



В первом тайме команда из Киева демонстрировала превосходство, но не сумела превратить его в реальные угрозы в сторону ворот соперника.



В свою очередь, Заря имела возможность забить первый гол, но удар Попары остановился на раме ворот.



Во втором тайме игра Динамо стала более напористой, но Пономаренко не смог обойти Сапутина. Гости продолжали атаковать, и лишь ближе к концу матча оборона Заря сдала.



На 83-й минуте Бражко забил первый гол, а затем Пономаренко укрепил позиции команды, забив второй гол.



Статистика матча Заря - Динамо в рамках 7-го тура чемпионата Украины:



Заря - Динамо - 0:2

Голы: Бражко, 83, Пономаренко, 86



Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 4 - 10

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 4 - 4



Составы команд:



Заря: Сапутин - Пердута, Джордан, Янич, Мачелюк (Жуниор, 78) - Слесар (Глущенко, 78), Бойко (Родригес, 57), Башич, Елавич (Итало, 74) - Попара (Будкивский), Нестеренко.



Динамо: Бущан - Малыш (Пихаленок, 80), Кендзера, Мыхавко, Дубинчак - Бражко - Ярмоленко (Волошин, 63), Лонвейк (Михайленко, 88), Шапаренко (Рубчинский, 63), Кабаев (Кеассе, 46) - Пономаренко.