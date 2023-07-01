Хижняк - чемпион Европейских игр-2023 по боксу
Украинский боксер уничтожил своего оппонента по финалу.
В субботу, 1 июля, в Кракове (Польша) состоялся финальный боксерский поединок в рамках Европейских игр 2023 года.
В финале весовой категории до 80 кг встретились украинец Александр Хижняк и хорват Габриэль Веочич.
Для определения победителя данного поединка бойцам даже не пришлось проводить все три раунда.
Читай также: Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала серебро Европейских игр
Уже в середине второго раунда бой был досрочно завершен - Хижняк одержал сокрушительную победу над Веочичем и стал чемпионом Европейских игр-2023.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: