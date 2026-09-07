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Дюбуа обещает ускоренный нокаут в реванше с Уордли

Дюбуа намерен ускорить победу в реванше с Уордли, планируя отправить его в нокаут раньше.
Дюбуа обещает ускоренный нокаут в реванше с Уордли
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images

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Текущий обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился своими предварительными ощущениями перед назначенным реваншем с экс-чемпионом Фабио Уордли.

Дюбуа, представляющий Великобританию в боксе, утверждает, что в повторном поединке он планирует ускорить победу над своим соотечественником.

Слова Дюбуа приводит издание The Ring:

Мое давление в стремлении к победе было непрерывным. Избранный план предполагал постепенное его изматывание, и именно такими были мои действия.

На этот раз мне необходимо будет еще быстрее вступить в бой и нокаутировать его еще раньше. На ринг я выйду в статусе чемпиона. Собираюсь продемонстрировать свой высокий боксерский класс.

Я хочу остаться последним неповерженным, хочу войти в историю как один из самых великих.

Реванш Дюбуа и Уордли намечен на 17 октября в лондонской арене O2.

В их первом поединке, состоявшемся в мае текущего года, Дюбуа дважды был на грани нокаута в начальных раундах, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, отобрав у него титул WBO.

Ранее сообщалось, что Дюбуа и Уордли провели первую "схватку взглядами" в преддверии запланированного реванша.

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