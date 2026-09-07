Довбик отмечает первый гол за Болонью: Возвращение после травмы и радость от игры

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Артем Довбик, футболист Болоньи, выразил свою радость после того, как он забил свой первый гол за клуб в матче против Сассуоло в рамках третьего тура Серии А, который закончился вничью 2:2.



Украинский нападающий Довбик забил гол в первую добавленную минуту, помогая своей команде "россоблу" избежать поражения.

Слова Довбика передает TMW, ссылаясь на DAZN:

Я невероятно счастлив забить свой первый гол здесь и первый гол после тяжелой травмы и сложного сезона в Роме. Я вернулся и сейчас просто хочу получать удовольствие от игры в футбол, быть полезным и играть в свой футбол для этой очень сильной команды. Мы должны просто верить в себя и надеяться, что в следующем матче против Наполи нам повезет немного больше.

Сейчас пора жить настоящим моментом и праздновать. Не люблю быть лицемерным, это день радости, которая у меня в сердце. Это были очень трудные месяцы, но я наконец-то снова забиваю голы и наслаждаюсь футболом.