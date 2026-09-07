Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Арсенал готовит новый контракт для ключевого игрока Деклана Райса до 2031 года

Арсенал намерен обновить контракт с Райсом до 2031 года, учитывая его отказ от предложения из Саудовской Аравии.
Арсенал готовит новый контракт для ключевого игрока Деклана Райса до 2031 года
Деклан Райс / Getty Images

Читайте также: Габриэл Жезус: с Арсенала в Барселону за 10 миллионов евро!

Арсенал планирует продлить долгосрочное партнерство с Декланом Райсом, одним из ключевых игроков команды.

По данным инсайдера Николо Скиры, Арсенал планирует обновить контракт с 27-летним игроком. Ожидается, что новый контракт с полузащитником будет действовать до лета 2031 года.

Указывается, что в этом году Райс отклонил щедрое предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Существующий контракт Райса с Арсеналом заканчивается в июне 2028 года.

В прошлом сезоне Райс участвовал в 55 матчах за Арсенал в различных турнирах, забив пять голов и совершив 11 результативных передач.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости