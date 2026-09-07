Арсенал готовит новый контракт для ключевого игрока Деклана Райса до 2031 года

Арсенал намерен обновить контракт с Райсом до 2031 года, учитывая его отказ от предложения из Саудовской Аравии.

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Арсенал планирует продлить долгосрочное партнерство с Декланом Райсом, одним из ключевых игроков команды.



По данным инсайдера Николо Скиры, Арсенал планирует обновить контракт с 27-летним игроком. Ожидается, что новый контракт с полузащитником будет действовать до лета 2031 года.



Указывается, что в этом году Райс отклонил щедрое предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.



Существующий контракт Райса с Арсеналом заканчивается в июне 2028 года.



В прошлом сезоне Райс участвовал в 55 матчах за Арсенал в различных турнирах, забив пять голов и совершив 11 результативных передач.