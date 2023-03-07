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Усик посвятил стих растрелянному военнопленному

Боксер почтил память украинского героя.
Усик посвятил стих растрелянному военнопленному

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик посвятил стих украинскому военнопленному, которого растреляли войска государства-террориста.

"Слава Украине - за такие слова, пулю ты получил и тебя нет, но память вечная, воин тебе, ты за Неньку родную врагов давил.

Показал ты силу, силу ВСУ - да, героям слава, а тебе в раю", - написал украинец.

Напомним, вчера в соцсетях распространилось видео, где солдаты страны-оккупанта растреляли украинского военного после того, как тот сказал: "Слава Украине".

Ранее Усик назвал свою мотивацию в поединке против Тайсона Фьюри.

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