Усик посвятил стих растрелянному военнопленному

Боксер почтил память украинского героя.

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик посвятил стих украинскому военнопленному, которого растреляли войска государства-террориста.

"Слава Украине - за такие слова, пулю ты получил и тебя нет, но память вечная, воин тебе, ты за Неньку родную врагов давил.

Показал ты силу, силу ВСУ - да, героям слава, а тебе в раю", - написал украинец.

Напомним, вчера в соцсетях распространилось видео, где солдаты страны-оккупанта растреляли украинского военного после того, как тот сказал: "Слава Украине".

Ранее Усик назвал свою мотивацию в поединке против Тайсона Фьюри.