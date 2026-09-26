Тайсон Фьюри: Джошуа - подготовка к бою с Усиком

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Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскрыл свои амбиции на проведение серии из трех боев с Александром Усиком, прежним абсолютным чемпионом в этом дивизионе, после предстоящего матча с Энтони Джошуа.



Фьюри, представляющий Великобританию, уверен в своем превосходстве над соотечественником и выразил намерение снова драться с украинским боксером, который уже дважды оказывался сильнее.

Фьюри поделился в беседе с FurociTV:

Спрашиваете меня, что я думаю о Джошуа? Да он норм, супертяж, как все. Зуб даю, что нокаутирую его. Я ему башку сшибу, свалю раундов за шесть-семь. Джошуа для меня - это очередная ступенька, разминка, так сказать, перед Усиком. Джошуа - это уже изживший себя мешок мышц. Вылит из воска, малоподвижен и крайне неустойчив. Я уделаю него, как пить дать.

А потом я захочу его наставничка, Усика, этого Кролика с его зубами. Но хочу с ним бой провести в США, где судейство будет честным. Первые два боя с ним выиграл я, и судейство было бы на моей стороне там, где судят честно.

И сейчас Эй Джей для меня лишь битая груша. Выбью из него все потроха и пойду дальше на Усика. Отличная будет разминка перед мартом следующего года.