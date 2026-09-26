Расселл доминирует на трассе: третья победа в сезоне, Ферстаппен второй

Расселл одержал третью победу в сезоне, Ферстаппен занял второе место, а Хаджар - третье. Антонелли, несмотря на старт с 16-го места, финишировал пятым.

Британский гонщик стартовал с первой позиции и удержал лидерство, несмотря на два перезапуска из-за внезапного появления автомобиля безопасности.



Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, замкнул двойку лидеров, уступив Расселлу всего 0,196 секунды. Третье место занял Изак Хаджар, вернувшийся после лечения травмы.



Кими Антонелли, главный претендент на чемпионский титул и партнер Расселла по команде Mercedes, был вынужден стартовать с 16-го места из-за аварии во время отборочных заездов, но сумел подняться до пятого места. Четвертым финишировал Шарль Леклер, а шестым - Льюис Хэмилтон.



Это стало третьей победой Расселла в текущем сезоне и восьмой в его профессиональной карьере. После 15 этапов Антонелли остается лидером чемпионата, но его отрыв от Расселла теперь составляет 66 очков - британец сократил разрыв на 15 очков.