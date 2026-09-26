Перслоу предполагает, что клубы АПЛ могут требовать компенсацию от Манчестер Сити за нарушения, повлиявшие на их позиции в турнирных таблицах прошлых сезонов.

Кристиан Перслоу, экс-гендиректор Ливерпуля и нынешний исполнительный директор Астон Виллы, предположил, что клубы, пострадавшие от нарушений Манчестер Сити, могут запросить компенсацию, если эти нарушения отразились на их местах в турнирных таблицах за прошедшие сезоны.

Перслоу скзал:

Возникает своего рода вопрос: есть ли предел всему этому? Если взять во внимание каждый сезон, а их девять, в которых, как мы теперь уже знаем, Манчестер Сити нарушал правила, то все их 19 соперников в Премьер-лиге в каждом из сезонов в той или иной степени понесли потери, которые легко будет подсчитать.

Он упомянул возможные виды ущерба, включая стоимость места в турнирной таблице, а также финансовые потери от неудачи в еврокубках или вылета из Премьер-лиги.Перслоу подчеркнул, что общая сумма возможных исков может значительно увеличиться, если учесть все девять сезонов.

Если сложить воедино все подобные заявления за эти девять лет, и это только по Премьер-лиге, то можно увидеть, что вероятность выхода ситуации из-под контроля велика.

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