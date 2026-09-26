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Украина впервые пробивается в финал Кубка Билли Джин Кинг-2026: реванш Италии и победа Свитолиной

Украинская команда теннисисток добилась исторического успеха, обыграв Италию и впервые пробившись в финал престижного турнира.
Украина впервые пробивается в финал Кубка Билли Джин Кинг-2026: реванш Италии и победа Свитолиной
Элина Свитолина / Getty Images

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26 сентября в китайском Шэньчжэне состоялся полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2026, где встретились команды Украины и Италии.

Украинский коллектив вышел в финал благодаря успешным выступлениям Ангелины Калининой и Элины Свитолины.

Свитолина, лидер украинской команды, заслужила уверенную победу над Жасмин Паолини из Италии, обыграв ее в обоих сетах со счетом 6:2.

Матч длился 64 минуты, в течение которых Свитолина два раза подала безответно, допустила одну двойную ошибку и использовала пять из семи брейк-пойнтов.

Результаты полуфинала Кубка Билли Джин Кинг-2026:

Тайра Катерина Грант (Италия) против Ангелины Калининой (Украина) 3:6, 4:6
Жасмин Паолини (Италия) против Элины Свитолины (Украина) 2:6, 2:6

Общий счет: Италия - Украина - 0:2

Третий парный матч, в котором планировалось участие Ангелины Калининой и Людмилы Киченок против Сары Эррани и Жасмин Паолини, не прошел, так как победитель уже был определен.

Украина взяла реванш у Италии за поражение в прошлом году на этом же этапе соревнований, когда итальянки обыграли украинок со счетом 2:1 и впоследствии стали победительницами.

Это первый случай в истории, когда украинская команда пробивается в финал Кубка Билли Джин Кинг.

В финале украинки сыграют против команды Чехии, которая в своем полуфинале обыграла Испанию (2:0).

Финальный матч запланирован на воскресенье, 27 сентября, и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг украинская команда одержала победу над Бельгией.

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