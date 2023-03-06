Малиньяджи: Хэйни не будет легким соперником для Ломаченко

Именитый боксер предсказывает яркое выступление американцу в бою с украинцем.

Американский ветеран бокса Пол Малиньяджи поделился мнением о титульном поединке Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам Пола, американский боксер доставит больших проблем для украинского спортсмена.

"Хэйни не будет легким соперником. Я критиковал его в прошлом. Я верю, что у него был самый легкий путь к званию абсолютного чемпиона мира среди всех бойцов, которых я видел в своей жизни. Но тем не менее он все еще абсолютный чемпион, и нужно держать в уме тот набор навыков, который он показывает в боях. Хэйни - большой легковес, который знает, как использовать свои физические размеры и потрясающий атлетизм".

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"Девин - очень быстрый, у него отличное чувство тайминга, быстрые ноги. Он расставляет много хороших ловушек. У него обычная манера ведения боя, но в ней он использует много ловушек", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24.

Ранее американский боксер назвал причину задержки официального анонса боя с Ломаченко.