Гарсия вызывает Лопеса на объединительный бой: боксеры готовы к противостоянию

Лопес откликнулся на вызов Гарсии, предложив провести объединительный бой в мае 2027 года.

Райан Гарсия, обладатель титула WBC в полусреднем весе, вызвал на бой Теофимо Лопеса, который владеет титулом WBA в этом же весовом дивизионе.



Американский боксер Гарсия предложил Лопесу организовать объединительный бой в декабре.



"В боксе буквально никто не хочет зарубиться. Что вообще происходит? Вы все действительно боитесь? Тео, декабрь звучит хорошо для боя?" - написал Гарсия на платформе Х.



В ответ на вызов Лопес выразил готовность к бою, но предложил перенести его на следующий год.



"Мы с твоим промоутером из Golden Boy встретились за обедом через два дня после твоей победы над Конором Бенном. Мы сказали, что поединок в мае 2027 года идеален для объединительного боя в полусреднем весе", - написал Лопес.

Your promoter, @GoldenBoyBoxing, and I met for lunch two days after your win against Conor Benn. We’ve said that a showdown in May 2027 is ideal for the welterweight world championship unification fight. @RyanGarcia #MakeBoxingGreatAgain — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) September 28, 2026

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