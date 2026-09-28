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Гарсия вызывает Лопеса на объединительный бой: боксеры готовы к противостоянию

Лопес откликнулся на вызов Гарсии, предложив провести объединительный бой в мае 2027 года.
Гарсия вызывает Лопеса на объединительный бой: боксеры готовы к противостоянию
Райан Гарсия / Getty Images

Райан Гарсия, обладатель титула WBC в полусреднем весе, вызвал на бой Теофимо Лопеса, который владеет титулом WBA в этом же весовом дивизионе.

Американский боксер Гарсия предложил Лопесу организовать объединительный бой в декабре.

"В боксе буквально никто не хочет зарубиться. Что вообще происходит? Вы все действительно боитесь? Тео, декабрь звучит хорошо для боя?" - написал Гарсия на платформе Х.

В ответ на вызов Лопес выразил готовность к бою, но предложил перенести его на следующий год.

"Мы с твоим промоутером из Golden Boy встретились за обедом через два дня после твоей победы над Конором Бенном. Мы сказали, что поединок в мае 2027 года идеален для объединительного боя в полусреднем весе", - написал Лопес.



Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес может отказаться от своего титула из-за предстоящей обязательной защиты.

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