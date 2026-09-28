Он - легенда: Мбилли рассказал, чего ждет от боя с Альваресом

Мбилли признает преимущества Альвареса, но уверен в своей победе в предстоящем бою.

Кристиан Мбилли, действующий обладатель титула WBC в полусреднем весе, поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с Саулем Альваресом, бывшим абсолютным чемпионом в этой же весовой категории.



Французский боксер оценил свои шансы сдержанно, признавая преимущества своего знаменитого соперника, но все равно рассчитывает на победу.



"Он уже старый, но все еще очень опасный. У него мощный удар, он очень здорово контратакует. Думаю, сейчас лучший момент для меня, чтобы провести этот бой.

Его ударная мощь немного упала, но он все равно опасен. Пять лет назад он был на совсем другом уровне. Мне кажется, что сейчас он немного сдал. Но он до сих пор очень опасен. Я более голоден, чем он. Думаю, в этом наше главное различие.

Я чемпион, но для меня он все равно номер один. Я чемпион, но он легенда. После победы моя жизнь изменится к лучшему. Я намерен выиграть этот бой, я буду готов на все сто процентов. Думаю, это будет невероятный поединок", - цитирует Мбилли издание The Ring.



Стоит отметить, что бой Мбилли и Альвареса намечен на 31 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.



Ранее Альварес рассказал, когда планирует завершить свою боксерскую карьеру.