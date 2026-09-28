Инновации в автомобильных гонках: увеличение износа шин для большей непредсказуемости

"Увеличение износа шин может сделать двухстоповые стратегии более привлекательными и добавить непредсказуемости в гонки", - говорит главный инженер Pirelli.

Инновации в автомобильных гонках могут привести к увеличению количества гонок с несколькими пит-стопами, по данным The Race.



Цель этих преобразований - усилить износ шин, чтобы двухстоповые стратегии стали более конкурентоспособными и добавили непредсказуемости в гонки.



Главный инженер Pirelli Симоне Берра сообщил, что компания активно занимается вопросом увеличения износа шин.

Берра заявил:

Нами были испробованы различные решения с целью повлиять на износостойкость передних шин. Также были рассмотрены иные варианты для задней оси.

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