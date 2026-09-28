Инновации в автомобильных гонках: увеличение износа шин для большей непредсказуемости
"Увеличение износа шин может сделать двухстоповые стратегии более привлекательными и добавить непредсказуемости в гонки", - говорит главный инженер Pirelli.
Инновации в автомобильных гонках могут привести к увеличению количества гонок с несколькими пит-стопами, по данным The Race.
Цель этих преобразований - усилить износ шин, чтобы двухстоповые стратегии стали более конкурентоспособными и добавили непредсказуемости в гонки.
Главный инженер Pirelli Симоне Берра сообщил, что компания активно занимается вопросом увеличения износа шин.
Берра заявил:
Нами были испробованы различные решения с целью повлиять на износостойкость передних шин. Также были рассмотрены иные варианты для задней оси.
Тем не менее окончательные характеристики шин пока не определены. Pirelli намерена провести тесты различных составов и выбрать подходящий диапазон для следующего сезона. Следующий тест шин запланирован на середину октября в Маньи-Кур, где специалисты компании будут испытывать дождевые шины для сезона 2027 года.
В ходе разработки шин для 2027 года Pirelli имела возможность работать с современными болидами текущего сезона, в отличие от тестовых "мул"-каров, использовавшихся при подготовке к 2026 году. Например, на тестах в Имоле Ferrari и Racing Bulls вместе проехали 400 кругов, испытывая новые составы.
В завершение, следует отметить, что Мерседес показал впечатляющий результат в Баку.
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