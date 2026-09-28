Травма вынуждает футболиста Манчестер Юнайтед покинуть игру и вернуться домой

Доргу, игрок Манчестер Юнайтед, получил травму и отправляется на восстановление, подтвердил главный тренер датчан Брайан Ример.

Во время матча, завершившегося победой датской команды со счетом 2:0, 21-летний футболист был вынужден покинуть игровое поле в первой половине игры.



Доргу, способный выступать на позициях левого защитника, вингера и латерала, страдал от боли в задней части бедра во время игры. После завершения матча главный тренер датчан Брайан Ример подтвердил, что футболист получил травму и будет отправлен обратно в Манчестер Юнайтед.



"Он травмирован, поэтому должен вернуться домой. Нам придется пригласить другого игрока", - заявил Ример на канале TV2.



В этом сезоне Доргу участвовал в каждом из пяти матчей Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге. В последнем матче перед международной перерывом он заменил одного из игроков в матче против Фулхэма (1:1) и сделал результативную передачу, которая привела к голу Маттеуса Куньи.



Время восстановления Доргу после полученной травмы до сих пор неизвестно.



Вспомним, что были объявлены сроки возвращения полузащитника Барселоны после травмы.