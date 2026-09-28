Манчестер Сити готов бороться за свои права: Сориано заявил на сессии EFC

Манчестер Сити готовится к борьбе за свои права после обвинений в нарушении финансовых правил Премьер-лиги.

В ходе сессии совета European Football Clubs (EFC), которая проходила в Копенгагене, глава Манчестер Сити Ферран Сориано выразил решимость клуба активно бороться за свои права. Тем не менее после встречи Сориано отказался давать публичные комментарии по этому поводу, как сообщает Reuters.



Следует отметить, что этот процесс может продолжаться несколько лет. Вопрос, касающийся Манчестер Сити, станет одним из главных в обсуждении управления европейским и мировым футболом на предстоящем заседании EFC во вторник. Предполагается, что в нем примут участие около 500 представителей из 850 членов организации.



Стоит упомянуть, что Манчестер Сити был признан виновным в 114 из 115 предполагаемых нарушений финансовых правил Премьер-лиги.



Но, несмотря на это, окончательное решение по этому делу еще не принято, санкции не введены, а процедура не завершена. Предполагается, что Сити будет отрицать нарушения и обжалует решение.