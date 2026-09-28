Ничья в Тбилиси: Украина и Грузия не смогли определить победителя

Несмотря на активные попытки обеих команд, матч на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси завершился без голов.

На стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси прошел матч, который закончился ничьей 0:0.



В ходе первого тайма ни одна из команд не сумела организовать значимое количество угрожающих атак. Украинская сторона получила первую желтую карточку на 17-й минуте, когда предупреждение было вынесено Владиславу Ванату.



После перерыва главный тренер украинцев Андреа Мальдера провел три замены. На замену Ванату, Александру Пихаленку и Матвею Пономаренко вышли Даниил Сикан, Олег Очеретько и Роман Яремчук. Сикан впоследствии также получил желтую карточку.



Грузинская команда также не смогла воспользоваться своими шансами.



После двух туров Лиги наций украинская команда набрала четыре очка, ранее одержав победу над Венгрией со счетом 1:0. Грузия, проиграв Северной Ирландии (0:1), заработала свое первое очко на турнире.