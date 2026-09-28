Ирландия против Израиля: расистские оскорбления на футбольном поле под расследованием

Футбольная ассоциация Ирландии расследует возможные расистские оскорбления в матче против Израиля.

В воскресный день Ирландия одолела Израиль в футбольном матче, завершившемся со счетом 3:0.



Во время игры Джейсон Моламби, игрок ирландской команды, указал судье на оскорбительные выкрики, которые были адресованы Айде от некоторых израильских болельщиков.



Однако УЕФА не начала расследование этого инцидента, поскольку во время матча не было подано официального заявления о расистских оскорблениях. Теперь Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) изучает записи игры, включая аудиозаписи с микрофонов, установленных у поля, чтобы определить, подвергался ли Айда расистским оскорблениям.



Если FAI подтвердит случай оскорблений, ассоциация намерена передать собранные данные в УЕФА и настаивать на проведении дополнительного расследования.



По данным ВВС, Айда не был осведомлен о возможных оскорблениях во время игры и теперь получает поддержку от своих командных товарищей и тренеров.



Вместе с тем, стоит упомянуть, что Манчестер Юнайтед столкнулся с проблемами в составе своей команды.