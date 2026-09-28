Стала известна заявка Украины на матч с Грузией: без Миколенко и Судакова

23 игрока готовы к матчу: тренер Украины объявил состав команды для игры с Грузией.

В понедельник, 28 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против грузинской команды на их домашнем стадионе в рамках второго тура Лиги наций 2026/27.



Накануне матча главный тренер украинцев Андреа Мальдера объявил о 23 футболистах, которые примут участие в предстоящем поединке.



Как сообщает пресс-служба УАФ, Виталий Миколенко, Илья Крупский, Александр Драмбаев, Иван Варфоломеев, Георгий Судаков и Игорь Краснопир не вошли в состав. Александр Назаренко пропустит матч из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче против Венгрии (1:0).



Состав сборной Украины:

Вратари : Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык. Защитники : Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Илья Забарный, Николай Матвиенко.

: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Илья Забарный, Николай Матвиенко. Полузащитники : Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Олег Очеретько, Егор Назарина, Владислав Велетень

: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Олег Очеретько, Егор Назарина, Владислав Велетень Нападающие: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук.

Поединок Лиги наций между Грузией и Украиной состоится в Тбилиси и начнется в 19:00 по киевскому времени.



Стоит отметить, что грузинская команда недавно произвела замену главного тренера перед матчем с Украиной.