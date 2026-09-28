Окон утверждает: Я один из лучших гонщиков Формулы-1

Окон утверждает свою принадлежность к элите гонщиков, несмотря на слухи о возможном уходе из команды Хаас.

Пилот команды Хаас Эстебан Окон выразил уверенность в своих способностях после участия в гонке в Баку, где он занял восьмую позицию.



Следует отметить, что существуют предположения о том, что Окон, возможно, не продолжит свою карьеру в текущей команде в следующем сезоне.



Возможно, это стало причиной для того, чтобы французский гонщик заявил о своем высоком уровне мастерства, утверждая, что он является одним из лучших участников чемпионата.



"Я боролся со многими пилотами и выступал с ними на одном уровне. Я одерживал победы во всех чемпионатах, в которых принимал участие. Я побеждал в Формуле-Рено, в картинге, в европейской Формуле-3 и GP3. Я полсезона провел в ДТМ и финишировал в топ-10. У меня есть победа в Формуле-1. Я способен выигрывать. Я один из лучших пилотов - и я не боюсь об этом говорить".



Напомним, в гонке в Баку Расселл обогнал Ферстаппена на 0,196 секунды.