Юрген Клопп: Неожиданный проигрыш от Греции - урок для немецкой команды

Несмотря на неожиданное поражение от Греции, Юрген Клопп обещает внести коррективы в игру немецкой команды.

Главный тренер немецкой национальной футбольной команды Юрген Клопп выразил свои размышления о неожиданном проигрыше от Греции во втором раунде Лиги наций.



В ходе домашнего матча, немецкий коллектив не смог преодолеть греческую команду, проиграв со счетом 0:1.



"Такой уж футбол. Ничью в этом матче я мог бы спокойно принять, но поражение - это больно. Не думаю, что мы его заслуживали, но так сложилось, и имеем то, что имеем. У сборной Греции был план на игру. Нам нужно действовать увереннее, верить в то, что мы делаем. И тогда все наладится.

Мы изменим состав, изменим команду. Хорошо то, что соперник не обязательно знает, как мы будем играть. Впрочем, мы сами пока не знаем, как будем играть, ведь нам нужно снова собрать этот коллектив. Мы можем многое почерпнуть из этого матча и мы это сделаем, мы будем над этим работать", - говорит Клопп, цитируемый официальным сайтом УЕФА.



Стоит отметить, что в первых двух раундах Лиги наций под руководством Клоппа немецкая команда набрала всего одно очко, сыграв вничью с Нидерландами и проиграв Греции.