Зидан готовит обширную ротацию на матч с Бельгией: каждый получит шанс

Зидан планирует обширную ротацию игроков в предстоящем матче с Бельгией, давая шанс каждому доказать свою ценность.

Главный тренер французской национальной команды Зинедин Зидан раскрыл свои планы по поводу состава команды для предстоящего матча.



Следует учесть, что в понедельник, 28 сентября, французы сойдутся в матче с бельгийской командой.



Последний матч против Турции французская команда под управлением Зидана выиграла с небольшим отрывом. Теперь Зидан намерен провести обширную ротацию игроков, максимально использовав состав.



"Будут перестановки. Есть восемь или девять игроков, которые могут выйти на поле в любой момент. И я как раз хочу иметь возможность их использовать.

Мой замысел на эти четыре матча состоял именно в том, чтобы дать сыграть всем", - отметил тренер.



Также были сообщения о том, что Исак пропустит предстоящие матчи Лиги наций из-за травмы, возвращаясь в Ливерпуль для восстановления.