Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым он бы побоялся выходить на ринг

Американский спортсмен оценил перспективы Бенавидеса в среднем весе.

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон высказался о топовых спортсменов нынешнего времени.

По словам американца, он бы побоялся выходить в ринг с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом.

"Дэвид - очень недооцененный, но в то же время крайне яркий. Я бы побоялся драться с ним, если бы выступал в его весе. Мне кажется, что ни у кого нет шансов против него. Я излагаю факты".

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"Бенавидес победит Калеба Планта. Он может побить любого. Я ставлю деньги на Бенавидеса, пока он не проиграет. И даже если он проиграет, я все равно буду его поддерживать. Все дело в его отношении. Он был немного тяжеловатым толстым мальчишкой, но хотел показать себя перед миром. Величайшие бойцы мира - это самые неуверенные в себе бойцы. Я думаю, что Бенавидес победит каждого, с кем выходит на ринг, поэтому не буду называть чьи-то имена", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон назвал потенциального победителя в бою Усик - Фьюри.