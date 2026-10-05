Украина против Венгрии: четвертый тур Дивизиона B Лиги наций
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В понедельник, 5 октября, украинская национальная футбольная команда проведет домашний матч против команды Венгрии. Это будет четвертый тур Дивизиона B Лиги наций.
Перед началом игры главный тренер украинцев Андреа Мальдера назвал стартовый состав команды.
Украинская команда выйдет на поле в следующем составе: Трубин - Крупский, Забарный, Сарапий, Мыхавко - Цыганков, Очеретько, Назарина, Велетень - Пономаренко, Краснопир. Запасные игроки: Ермаков, Ризнык, Бондар, Бражко, Ярмоленко, Назаренко, Яремчук, Ванат, Драмбаев, Варфоломеев, Пихаленок, Хлань.
Также был представлен стартовый состав венгров.
Венгерская команда будет играть в следующем составе: Б. Тот - Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш - Шефер, Собослаи - Лукач, А. Тот, Нодь - М. Тот. Запасные: Гундель-Такач, Печи, Варконьи, Маркграф, Сюч, Барани, Солои, Болла, Чонгваи, Юрек, Р. Тот, Докторич.
Матч Украина - Венгрия состоится на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве, Словакия, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее было сообщено, что судейскую бригаду на этом матче представит Хорватия.