Тайсон Фьюри: Победа над Джошуа в моих руках!

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Тайсон Фьюри, бывший обладатель мирового титула в супертяжелом весе, выразил свои мысли относительно предстоящего поединка с Энтони Джошуа, также бывшим чемпионом в этой весовой категории.



Фьюри, представляющий Великобританию, утверждает, что он превосходит Джошуа во всех аспектах и что последний сможет победить в предстоящем бою только за счет нокаута.

Слова Фьюри передает The Ring:

У Джошуа есть только одна-единственная возможность победить меня - нокаутировать, что, как показывает практика прошедших лет, довольно непросто. Я же способен одержать над ним победу так, как захочу. Я умею бить, знаю, как передвигаться на ринге, у меня получается уклоняться от ударов, и я способен нанести контрудар. И если я буду действовать на опережение, я смогу запросто нокаутировать его, так что все зависит только от меня. Я его одолею, и не имеет значения, как я это сделаю.

Стоит нам даже только прицелиться, как я превозмогу его и тут. Потому что я нанесу удар первым, и что-то слабо вериться, что у него найдется столько же храбрости или даже смелости сравниться со мной. И даже если случится такое, что я вдруг упаду, я обязательно поднимусь, и ему уже несдобровать. Ему приходилось видеть подобное неоднократно.