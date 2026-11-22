Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.

В воскресенье, 22 ноября, состоится киевское дерби, в рамках которого Динамо примет Оболонь.

Киевлянам просто необходимо побеждать во всех матчах, если они хотят побороться за золотые медали, ведь отставание от лидеров — Полесья и Шахтера — довольно значительное.

· 22.11, 13:00 | Динамо — Оболонь

Эксперты BETKING ожидаемо считают фаворитом поединка именно Динамо. На победу этого клуба предлагают коэффициент 1,26, тогда как на триумф Оболони — целых 12. На ничью коэффициент составляет 5,33.

Если вспомнить предыдущие матчи команд в прошлом сезоне, то тогда в обоих Оболонь сумела забить в ворота Динамо. Что ж, на этот раз поставить хотя бы на один гол "пивоваров" можно с коэффициентом 1,94. Обратная ставка может увеличить банк в 1,8 раза.

Интересно, что матчи Динамо уже давно не отличаются высокой результативностью. Пять или более голов в поединках с участием динамовцев не забивали уже 14 матчей подряд. Возможно, сейчас эта тенденция изменится? Коэффициент на то, что в поединке будет забито более четырех голов, — 3,75.

BETKING также предлагает интересную ставку со следующими условиями: Динамо победит, при этом Оболонь не забьет, а один из голов будет на счету Владимира Бражко. На такой исход предлагают коэффициент 8,00.

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