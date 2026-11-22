Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса, который состоялся в рамках чемпионата Формулы-1 сезона-2026.

Нидерландец пересек финишную черту первым. Второе место занял Ландо Норрис, а третьим финишировал его напарник по Макларену Оскар Пиастри.

Четвертую позицию занял действующий чемпион мира Кими Антонелли из Мерседеса. Итальянец стартовал с шестого места, хотя накануне выиграл квалификацию. Из-за штрафа в пять позиций он уступил поул-позицию Ферстаппену.

В первую десятку также вошли пилоты Альпин Пьер Гасли и Франко Колапинто, представители Феррари Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, а также Карлос Сайнс из Уильямса и Джордж Рассел из Мерседеса.

Следующий этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Катара — состоится с 27 по 29 ноября.