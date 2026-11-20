Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 13-го тура чемпионата Испании.

После международной паузы болельщиков ждет очередная порция интересных противостояний в Ла Лиге.

Мадридский Реал и Барселона проведут домашние матчи, тогда как Атлетико отправится в гости к Хетафе.

Отдельного внимания заслуживает севильское дерби, которое может иметь серьезное значение в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов.

Атлетик Бильбао — Эспаньол

20 ноября | 22:00 | стадион "Сан-Мамес", Бильбао

Тринадцатый тур начнется в Стране Басков, где местный Атлетик примет каталонский Эспаньол.

В последних трех матчах чемпионата между этими командами Атлетик ни разу не смог победить, а в прошлом сезоне и вовсе уступил в обеих встречах. Однако на этот раз именно баски подходят к противостоянию в статусе явного фаворита.

В трех последних поединках перед международной паузой команда из Бильбао набрала семь очков. В частности, дома Атлетик обыграл Реал Сосьедад и разгромил Хетафе.

У Эспаньола ситуация несколько хуже. Да, каталонцы также не проиграли в двух последних матчах, но перед этим потерпели два поражения. Сейчас команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

BETKING предлагает коэффициент 1.48 на победу Атлетика, 4.33 — на ничью и 6.50 — на успех Эспаньола.

Алавес — Депортиво

21 ноября | 15:00 | стадион "Мендисорроса", Витория-Гастейс

После отличного старта сезона Алавес продолжает падение в турнирной таблице. Команда является одной из двух в чемпионате, которые за последние пять туров не одержали ни одной победы.

Перед международной паузой Алавес на выезде встречался с Севильей и завершил поединок нулевой ничьей. Перед матчем с Депортиво баски занимают 12-е место в турнирной таблице.

У самого Депортиво на два очка больше, и он идет девятым. В последнем матче команда также сыграла вничью 0:0, на этот раз на выезде против Эспаньола. Перед этим Депортиво обыграл Осасуну со счетом 2:1.

Фаворитом противостояния эксперты считают Алавес, который будет играть при поддержке собственных болельщиков.

В линии BETKING победа Алавеса оценивается коэффициентом 2.16, ничья — 3.33, а успех Депортиво — также 3.33. На то, что обе команды забьют, предлагают 1.95, на противоположный вариант — 1.86.

Райо Вальекано — Валенсия

21 ноября | 17:15 | стадион "Вальекас", Мадрид

Ужасный сезон Валенсии продолжается. Перед международной паузой команда встречалась с мадридским Реалом. Даже играя дома, валенсийцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

По итогам 12-го тура Валенсия опустилась на 19-е место в турнирной таблице. В матче против Райо Вальекано на выезде гости будут в статусе андердога.

Сам Райо сейчас занимает 14-е место. Перед международной паузой мадридцы также проиграли свой поединок, минимально уступив на выезде Реал Сосьедаду.

Несмотря на неудачный предыдущий результат, у Райо Вальекано неплохие шансы воспользоваться проблемами соперника и набрать важные очки.

В BETKING победа хозяев оценивается коэффициентом 1.96, ничья — 3.50, а успех Валенсии — 3.80. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 2.00, а тотал меньше 2.5 — за 1.76.

Севилья — Бетис

21 ноября | 19:30 | стадион "Рамон Санчес Писхуан", Севилья

Переходим к одному из самых интригующих поединков тура — севильскому дерби между Севильей и Реал Бетисом.

Обе команды продолжают борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, но у Бетиса это получается значительно лучше. Именно он занимает четвертое место, имея в своем активе 26 забитых мячей. Севилья идет шестой, отставая на восемь очков.

Поражение в этом матче может дорого обойтись хозяевам. Отставание от принципиального соперника увеличится до одиннадцати баллов, и отыграть такой дефицит будет крайне сложно.

Эксперты считают фаворитом противостояния именно Бетис, несмотря на то, что матч состоится на "Рамон Санчес Писхуан". У гостей будут кадровые проблемы: Факундо Берналь продолжает отбывать дисквалификацию, а Кучо Эрнандес получил травму. Также повреждения были у Дани Себальоса и Диего Льоренте. У Севильи тоже есть кадровые потери.

В BETKING победа Севильи оценивается коэффициентом 2.80, ничья — 3.50, а успех Бетиса — 2.40. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.74, тотал меньше 2.5 — за 2.05.

Реал Мадрид — Сельта Виго

21 ноября | 22:00 | стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид

После международной паузы мадридский Реал проведет первый матч на родном "Сантьяго Бернабеу". Соперником команды станет Сельта Виго.

Гости не побеждали в трех последних поединках. Более того, за этот период они не забили ни одного мяча, хотя дважды завершали матчи нулевыми ничьими. Поэтому веры в то, что Сельта сможет отобрать очки у мадридцев, немного. Любая потеря очков Реалом станет настоящей сенсацией.

Винисиус Жуниор наконец отбыл дисквалификацию, поэтому Жозе Моуринью снова сможет использовать бразильца в чемпионате. Учитывая, как Винисиус выступал за сборную Бразилии во время международной паузы, забив пять голов в двух матчах, вполне можно ожидать его появления в стартовом составе.

Впрочем, кадровые проблемы есть и у Реала. Родриго все еще восстанавливается после травмы, а также повреждение есть у Орельена Тчуамени.

BETKING практически не оставляет сомнений относительно фаворита: победа Реала оценивается коэффициентом 1.20, ничья — 6.66, а успех Сельты — 13.00. На тотал больше 3.5 мяча предлагают 1.95, на тотал меньше 3.5 — 1.80.

Барселона — Вильярреал

22 ноября | 15:00 | стадион "Спотифай Камп Ноу", Барселона

На следующий день после Реала свой матч проведет Барселона. Соперником каталонцев станет Вильярреал, а поединок состоится на "Камп Ноу".

У Ханса-Дитера Флика довольно много кадровых проблем. Среди травмированных — Дани Ольмо, Родри, Пау Кубарси и молодой фланговый защитник Хави Эспарт. Сейчас неизвестно, сможет ли Кубарси помочь команде. Если он все же не успеет восстановиться, это станет ощутимой потерей для каталонцев.

Несмотря на кадровые проблемы хозяев, эксперты считают, что Барселона просто не может не победить в этом противостоянии. Вильярреалу будет непросто противостоять каталонцам на их поле.

В BETKING победа Барселоны оценивается коэффициентом 1.22, ничья — 7.00, а успех Вильярреала — 10.00. На то, что обе команды забьют, предлагают 1.50, на вариант "нет" — 2.50.

Расинг Сантандер — Реал Сосьедад

22 ноября | 17:15 | стадион "Эль Сардинеро", Сантандер

Еще совсем недавно Расинг находился в нижней части турнирной таблицы, но две победы в последних трех матчах чемпионата помогли команде существенно улучшить свое положение. Сейчас клуб из Сантандера уже десятый, имея в своем активе 14 очков.

Следующим соперником Расинга станет Реал Сосьедад. И это будет далеко не простое испытание. Баски сейчас занимают пятое место и демонстрировали отличную форму перед международной паузой. Они потеряли очки только в дерби против Атлетика из Бильбао.

Поэтому именно Реал Сосьедад считается фаворитом этого противостояния, несмотря на то, что будет играть на выезде.

BETKING оценивает победу Расинга коэффициентом 3.10, ничью — 4.00, а успех Реал Сосьедада — 2.05.

Осасуна — Малага

22 ноября | 19:30 | стадион "Эль Садар", Памплона

Одно очко в трех последних матчах чемпионата — и Осасуна уже опустилась на 16-е место в турнирной таблице. Преимущество над зоной вылета составляет всего два балла.

Следующим соперником команды станет Малага, которая идет последней, имея в своем активе всего пять очков и не одержав ни одной победы в нынешнем сезоне.

Преимущество в этом противостоянии на стороне Осасуны. Малага, будем откровенны, в нынешнем сезоне очень разочаровывает своих болельщиков. У хозяев будет хорошая возможность прервать неудачную серию и увеличить отрыв от опасной зоны.

В BETKING победа Осасуны оценивается коэффициентом 1.73, ничья — 3.66, а успех Малаги — 4.75. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.95, а тотал меньше 2.5 — за 1.86.

Хетафе — Атлетико Мадрид

22 ноября | 22:00 | стадион "Колисеум", Хетафе

Хетафе ждет очень сложное испытание. Несмотря на то, что в начале сезона команда демонстрировала хорошие показатели в обороне, в последнее время ее результаты ухудшились. По итогам неудачного отрезка Хетафе опустился на 15-е место в турнирной таблице.

Теперь команду ждет еще один непростой соперник — мадридский Атлетико. Перед международной паузой матрасники встречались с Барселоной и даже вели в счете по ходу матча, но в итоге уступили. Это поражение еще больше отдалило команду от первой строчки турнирной таблицы.

Теперь подопечным Диего Симеоне необходимо догонять лидеров, а без побед сделать это будет невозможно. Поэтому Атлетико является явным фаворитом противостояния, несмотря даже на кадровые потери в лице Марка Пубиля и Кристиана Ромеро.

В BETKING победа Хетафе оценивается коэффициентом 5.66, ничья — 3.80, а успех Атлетико — 1.61. На то, что обе команды забьют, предлагают 2.00, на вариант "нет" — 1.76.

Леванте — Эльче

23 ноября | 22:00 | стадион "Сьюдад де Валенсия", Валенсия

Тур завершится противостоянием команд, которые ведут борьбу за выживание в элитном дивизионе. Сейчас Эльче занимает 18-е место, имея десять очков, тогда как Леванте с одиннадцатью баллами идет 17-м.

Фаворитом этой встречи эксперты считают именно Леванте, который будет хозяином матча. В январе этого года команды уже играли на этом же стадионе. Тогда Леванте одержал победу со счетом 3:2, хотя по ходу встречи уступал в счете. Вырвать победу хозяевам удалось лишь на шестой компенсированной минуте. Решающий гол забил Алан Матуро, который сейчас защищает цвета донецкого Шахтера.

На этот раз на кону также будут чрезвычайно важные очки, ведь обе команды находятся непосредственно возле зоны вылета.

В BETKING победа Леванте оценивается коэффициентом 2.12, ничья — 3.66, а успех Эльче — 3.14.

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