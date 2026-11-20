Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, анонс матчей 13-го тура чемпионата Украины.

После почти двухнедельной паузы на матчи национальных сборных возвращается украинская Премьер-лига. Правда, один поединок состоялся и во время международного перерыва. Шахтер, Полесье, Динамо и Харьков продолжат борьбу за медальные места, тогда как остальные команды будут решать собственные турнирные задачи.

Шахтер Донецк — Левый Берег

20 ноября | 18:00 | стадион "Арена Львов", Львов

Непосредственно перед международной паузой донецкий Шахтер провел домашний поединок против своего главного соперника — киевского Динамо. Донетчане долгое время играли в меньшинстве, но сумели завершить встречу нулевой ничьей и остаться на первой строчке турнирной таблицы.

Впрочем, теперь у житомирского Полесья и даже у ФК Харьков есть шансы обойти "горняков", если они выиграют все свои перенесенные по разным причинам поединки.

Следующим соперником Шахтера станет Левый Берег. Команда из Киевской области в одиннадцати матчах нынешнего сезона одержала лишь одну победу, четыре раза проиграла, а в большинстве остальных встреч сыграла вничью.

На прошлой неделе Левый Берег провел один из перенесенных матчей — против Буковины. Эту встречу команда точно не захочет вспоминать, ведь уступила со счетом 0:3. Сейчас Левый Берег занимает 12-е место, опережая тринадцатый Верес лишь по дополнительным показателям.

Понятно, что Шахтер является явным фаворитом этого противостояния. В BETKING победа "горняков" оценивается коэффициентом 1.25, ничья — 6.00, а успех Левого Берега — 12.00. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.66, тотал меньше 2.5 — за 2.15.

Колос — Харьков

21 ноября | 13:00 | стадион "Колос", Ковалевка

ФК Харьков сейчас имеет впечатляющую победную серию во всех турнирах. В последний раз команда Младена Бартуловича уступала еще в августе — именно донецкому Шахтеру. Теперь харьковчане проведут выездной матч против Колоса и попытаются продлить свою успешную серию.

Сам Колос после довольно неудачного старта сезона значительно улучшил результаты. В последних пяти поединках команда проиграла лишь один раз — также Шахтеру. Перед международной паузой ковалевцы сыграли вничью на выезде против Буковины.

По мнению экспертов, у Харькова значительно больше шансов на победу в этой встрече. В то же время поединок обещает быть довольно интересным, а ожидания относительно количества забитых мячей остаются сдержанными.

В линии BETKING победа Колоса оценивается коэффициентом 4.50, ничья — 3.40, а успех Харькова — 1.83. На то, что обе команды забьют, предлагают 2.00, на противоположный вариант — 1.76.

Кривбасс — Кудровка

21 ноября | 13:00 | стадион "Горняк", Кривой Рог

Кривбасс уже провел два поединка под руководством нового тренера, но набрал в них лишь одно очко. В последнем матче перед международной паузой криворожцы сыграли вничью с Эпицентром на выезде.

Теперь их соперником станет Кудровка, которая благодаря победе над Черноморцем в последнем матче покинула последнюю строчку турнирной таблицы, отправив туда именно Кривбасс.

Поэтому это противостояние вполне можно назвать матчем за право не быть последним в чемпионате. Более того, победитель получит все шансы временно покинуть не только зону вылета, но и зону переходных матчей.

В BETKING фаворитом считают Кривбасс: победа хозяев оценивается коэффициентом 2.08, ничья — 3.75, а успех Кудровки — 3.20. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.64, тотал меньше 2.5 — за 2.20.

Карпаты Львов — Заря

21 ноября | 18:00 | стадион "Украина", Львов

Львовские Карпаты несколько улучшили свои результаты после неудачной серии. Хотя до той формы, которую команда демонстрировала на старте сезона, еще очень далеко.

В последнем на данный момент матче, который Карпаты смогли полноценно провести, они встречались с Кудровкой и одержали разгромную победу со счетом 5:0. Ранее львовяне также начали поединок против ФК Харьков, но не смогли его доиграть, отказавшись ждать отбоя воздушной тревоги. На момент остановки встречи Карпаты вели со счетом 2:1.

Что касается Зари, то луганчане продолжают отлично играть в выездных матчах. До сих пор они еще не проигрывали на чужом поле, имея в своем активе две победы и три ничьи. Все четыре своих поражения команда потерпела именно в матчах в Киеве, которые были для нее номинально домашними.

Поэтому Карпатам точно не стоит расслабляться. В BETKING победа львовян оценивается коэффициентом 1.87, ничья — 3.60, а успех Зари — 4.00.

Верес — Буковина

22 ноября | 13:00 | стадион "Авангард", Ровно

Во время международной паузы черновицкая Буковина значительно улучшила свое положение в турнирной таблице. Команда одержала разгромную победу над Левым Берегом в перенесенном поединке.

Интересно, что это лишь вторая победа Буковины в нынешнем сезоне, и снова она была одержана со счетом 3:0. Благодаря этому результату черновчане поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы.

Верес, напротив, демонстрирует значительно худшие результаты. Ровенчане давно не просто не побеждают в чемпионате — они вообще не набирают очков с 9 октября. Пять поражений подряд привели к тому, что команда оказалась в зоне переходных матчей.

Последнюю победу Верес одержал именно на домашнем стадионе, обыграв Кудровку 3 октября. Смогут ли ровенчане прервать свою неудачную серию, покажет непосредственно этот поединок.

BETKING предлагает коэффициент 4.00 на победу Вереса, 4.00 — на ничью и 1.78 — на успех Буковины. На то, что обе команды забьют, предлагают 1.80, на вариант "нет" — 1.95.

Динамо Киев — Оболонь

22 ноября | 13:00 | стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, Киев

Киевское Динамо свой матч проведет дома, и это будет столичное дерби против Оболони.

Перед международной паузой динамовцы сыграли вничью с донецким Шахтером — 0:0 — и продолжают занимать третью строчку турнирной таблицы. Но они опережают Харьков всего на два очка, причем у харьковчан на два сыгранных матча меньше.

Оболонь, в свою очередь, проводит далеко не лучший сезон. Сейчас у команды лишь одна победа, одержанная месяц назад в домашнем поединке против Вереса. В остальных десяти матчах половину встреч киевляне проиграли, а остальные завершили вничью.

Напомним, что в прошлом сезоне Оболонь в одном из поединков отобрала очки у Динамо, сыграв дома вничью 2:2. В матче на стадионе имени Валерия Лобановского в этом сезоне команды уже встречались, и тогда Динамо победило со счетом 2:1. Причем по ходу встречи киевляне уступали, но благодаря голам Ярмоленко и Пономаренко сумели вырвать победу.

Разумеется, Динамо является большим фаворитом этого противостояния. В BETKING победа хозяев оценивается коэффициентом 1.26, ничья — 5.33, а успех Оболони — 12.00. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.66, тотал меньше 2.5 — за 2.15.

ЛНЗ Черкассы — Полесье Житомир

23 ноября | 13:00 | стадион "Черкассы-Арена", Черкассы

Поединок между ЛНЗ и Полесьем можно считать центральным в этом туре.

Команда Руслана Ротаня продолжает борьбу за первую строчку турнирной таблицы. Сейчас у житомирцев серия из трех побед подряд, среди которых и выигрыш в матче против киевского Динамо.

Но следующая встреча будет довольно сложной, ведь ЛНЗ после неудачного старта сезона, похоже, набрал ход. В последних четырех поединках черкасчане набрали десять очков.

Перед международной паузой ЛНЗ на выезде одолел Зарю и сейчас занимает уже шестую строчку турнирной таблицы, опередив именно луганский коллектив.

Итак, нас ждет противостояние двух команд, у которых серьезные турнирные амбиции. В BETKING победа ЛНЗ оценивается коэффициентом 3.66, ничья — 3.25, а успех Полесья — 2.08. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 2.25, тотал меньше 2.5 — за 1.62.

Черноморец — Эпицентр

23 ноября | 13:00 | стадион "Черноморец", Одесса

Поединок между Черноморцем и Эпицентром, по мнению экспертов, будет одним из самых равных в этом туре. Минимальное преимущество они отдают команде из Каменца-Подольского, несмотря на то, что матч состоится в Одессе.

Черноморец неожиданно перед международной паузой минимально уступил Кудровке, из-за чего потерял возможность улучшить свое положение в турнирной таблице.

Эпицентр, в свою очередь, уже очень давно не побеждает именно в чемпионате Украины. Команда Сергея Нагорняка в последний раз выигрывала еще летом, когда обыграла ту же Кудровку. Перед международной паузой Эпицентр встречался дома с Кривбассом и завершил матч вничью.

Поэтому обе команды будут мотивированы прервать свои неудачные серии и набрать важные очки.

В BETKING победа Черноморца оценивается коэффициентом 3.00, ничья — 3.50, а успех Эпицентра — 2.25.

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