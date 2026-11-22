Американский экс-чемпион спокойно воспринял срыв поединка с австралийцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер высказался об отказе от боя со стороны обладателя пояса Zuffa Boxing в тяжелом весе Джея Опетаи.

Поединок должен был состояться 11 декабря, став соглавным событием вечера бокса Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа, однако австралиец снялся с боя.

По словам американского боксера, он не держит зла на своего соперника за такое решение.

"Мы не сердимся на Джея. На самом деле это благословение, учитывая, что будет дальше. Понимаете, о чем я говорю? Так что мы понимаем Джея. Это все, что я могу сказать. Здесь не нужно ничего объяснять. Я желаю тебе всего самого лучшего на дальнейшем карьерном пути. Абсолютный чемпион. Я буду болеть за тебя", - приводит слова Уайлдера The Ring.