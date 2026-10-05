Фердинанд защищает Роналду: Несправедливое обращение в национальной команде

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался в защиту Криштиану Роналду.



Стоит отметить, что Роналду принял решение покинуть национальную команду после конфликта с главным тренером.



Фердинанд поддержал своего бывшего товарища по команде, заявив, что Роналду, вероятно, имел серьезные основания для ухода из команды.

С Криштиану Роналду поступили нехорошо. Неподобающе. Новый тренер пришел и решил, что он - Алекс Фергюсон. Не знаю, на каком основании. Это взбудоражило всю страну.

Наблюдать за сложившейся ситуацией несносно. Ни один игрок, полагаю, не должен заканчивать карьеру в сборной подобным образом. Полагаю, их отношения возобновятся, нужен только небольшой передых и некоторое время порознь. Я так думаю, что в сборной и президент федерации с тренером поймут, что они поступили в корне неправильно, потому что это непозволительно, когда основный игрок команды, лучший из лучших, один из самых почитаемых людей в истории страны покидает сборную вот так.