Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Звезды будущего: итальянская Tuttosport назвала кандидатов на премию Golden Boy 2026

Вот полный список номинантов на престижную футбольную награду Golden Boy 2026, включая молодых звезд из Барселоны, Манчестер Сити и других ведущих европейских клубов.
Звезды будущего: итальянская Tuttosport назвала кандидатов на премию Golden Boy 2026
Пау Кубарси / Getty Images

Известное итальянское издание Tuttosport опубликовало перечень кандидатов на знаменитую футбольную премию Golden Boy 2026.

Эта награда вручается выдающемуся молодому футболисту, не старше 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.

Кандидаты на Golden Boy 2026

Пау Кубарси (Барселона)
Аюб Буадди (Манчестер Сити)
Варрен Заир-Эмри (ПСЖ)
Ян Дьоманде (Реал)
Лука Вушкович (Брайтон)
Виктор Фрохольдт (Порту)
Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
Райан Роша (Борнмут)
Йоррел Хато (Челси)
Леннарт Карль (Бавария)
Эстеван (Челси)
Эндрик (Реал)
Эли Жуниор Крупи (Борнмут)
Джанлука Престианни (Бенфика)
Константинос Карецас (Боруссия Дортмунд)
Саид Эль-Мала (Кельн)
Хон Мартин (Реал Сосьедад)
Марк Берналь (Барселона)
Керим Алайбегович (Ювентус)
Финн Ельч (Штутгарт)
Хараламбос Костулас (Брайтон)
Куаку Гаду (Боруссия Дортмунд)
Франко Мастантуоно (Реал/ Фиорентина)
Родригу Мора (Рома)
Хави Эспарт (Барселона)

Кроме того, было упомянуто, что новобранец английской сборной покинул свой клуб.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости