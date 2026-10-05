Звезды будущего: итальянская Tuttosport назвала кандидатов на премию Golden Boy 2026
Известное итальянское издание Tuttosport опубликовало перечень кандидатов на знаменитую футбольную премию Golden Boy 2026.
Эта награда вручается выдающемуся молодому футболисту, не старше 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.
Кандидаты на Golden Boy 2026
Пау Кубарси (Барселона)
Аюб Буадди (Манчестер Сити)
Варрен Заир-Эмри (ПСЖ)
Ян Дьоманде (Реал)
Лука Вушкович (Брайтон)
Виктор Фрохольдт (Порту)
Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
Райан Роша (Борнмут)
Йоррел Хато (Челси)
Леннарт Карль (Бавария)
Эстеван (Челси)
Эндрик (Реал)
Эли Жуниор Крупи (Борнмут)
Джанлука Престианни (Бенфика)
Константинос Карецас (Боруссия Дортмунд)
Саид Эль-Мала (Кельн)
Хон Мартин (Реал Сосьедад)
Марк Берналь (Барселона)
Керим Алайбегович (Ювентус)
Финн Ельч (Штутгарт)
Хараламбос Костулас (Брайтон)
Куаку Гаду (Боруссия Дортмунд)
Франко Мастантуоно (Реал/ Фиорентина)
Родригу Мора (Рома)
Хави Эспарт (Барселона)
Кроме того, было упомянуто, что новобранец английской сборной покинул свой клуб.