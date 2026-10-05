Звезды будущего: итальянская Tuttosport назвала кандидатов на премию Golden Boy 2026

Вот полный список номинантов на престижную футбольную награду Golden Boy 2026, включая молодых звезд из Барселоны, Манчестер Сити и других ведущих европейских клубов.

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