Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни

Именитый боксер может провести поединок против амбициозного спортсмена.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко, вероятно, проведет поединок против абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни.

Как сообщает авторитетный промоутер Боб Арум, если украинский боксер одержит победу, то выйдет в ринг против американского спортсмена - Шакура Стивенсона.

"Шакур сейчас поборется за статус официального претендента. Если Хэйни выиграет у Ломаченко, то вероятнее всего поднимется в первый полусредний вес".

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"Если Ломаченко победит, то он останется в легком дивизионе, и мы увидим битву между ним и Шакуром Стивенсоном", - приводит слова Арума Boxing 247.

Отметим, что команды Ломаченко и Хэйни ведут активные переговоры о титульном поединке. Ранее стало известно, когда состоится бой Ломаченко – Хэйни.