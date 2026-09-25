Милан готовит новый контракт для Рабьо: продление до 2030 года
Милан планирует продлить контракт с Адриеном Рабьо до 2030 года, несмотря на то, что текущее соглашение истекает только в 2028 году.
Согласно отчету La Gazzetta dello Sport, Милан намерен продлить сотрудничество с хавбеком Адриеном Рабьо. В составе "россонери" французский футболист является важной частью центральной линии под управлением Рубена Аморима, и для него разрабатывается новый контракт.
Существующий контракт 31-летнего Рабьо истекает в июне 2028 года с опцией на продление еще на один сезон. Однако итальянская команда намерена обновить соглашение, продлив его как минимум до лета 2030 года.
В этом сезоне Рабьо принял участие в шести играх за Милан в разных турнирах, забив два гола и отдав два голевых паса.
Ранее сообщалось, что бывший защитник Реала продолжит свою профессиональную карьеру в Италии.
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