Милан готовит новый контракт для Рабьо: продление до 2030 года

Милан планирует продлить контракт с Адриеном Рабьо до 2030 года, несмотря на то, что текущее соглашение истекает только в 2028 году.

Согласно отчету La Gazzetta dello Sport, Милан намерен продлить сотрудничество с хавбеком Адриеном Рабьо. В составе "россонери" французский футболист является важной частью центральной линии под управлением Рубена Аморима, и для него разрабатывается новый контракт.



Существующий контракт 31-летнего Рабьо истекает в июне 2028 года с опцией на продление еще на один сезон. Однако итальянская команда намерена обновить соглашение, продлив его как минимум до лета 2030 года.



В этом сезоне Рабьо принял участие в шести играх за Милан в разных турнирах, забив два гола и отдав два голевых паса.



Ранее сообщалось, что бывший защитник Реала продолжит свою профессиональную карьеру в Италии.