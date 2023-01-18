"Это точно произойдет": Промоутер Фьюри озвучил сроки проведения боя с Усиком

Представитель британского боксер поделился новой информацией о поединке.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о переговорах по поводу организации боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам функционера, поединок должен состояться в конце марта или начале апреля, но еще существуют несколько моментов, над которыми нужно работать.

"Мы очень далеко продвинулись, но есть несколько вещей, над которыми нужно поработать. Мы стараемся достичь точки, когда сможем объявить об этом, и все мы думаем, что это произойдет.

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На этой неделе мы ожидаем несколько предложений, но ни одно из них еще не поступило, и тогда Тайсон должен принять решение.

Я надеюсь, что это произойдет в конце марта, начале апреля, именно на это мы сейчас рассчитываем. Так что, скрестив пальцы, мы договоримся об этой дате, но это точно произойдет", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Ранее Фрэнк Уоррен также рассказал, где может состояться бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.