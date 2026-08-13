Хижняк против Паласио: битва за титул WBA Gold International 22 августа

Хижняк встретится с аргентинцем Паласио 22 августа во Львове, победитель получит титул WBA Gold International.

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Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 KO), выступающий в полутяжелом весе, получил информацию о своем следующем сопернике в третьем профессиональном бою, где он будет биться за свой первый титул.



По данным Usyk 17 Promotions, Хижняк встретится на ринге с аргентинским боксером Дурвалом Элиасом Паласио (16-4-0).



Поединок намечен на 22 августа и состоится во Львове в рамках боксерского шоу Rising Stars, организованного Usyk 17 Promotions.



Победитель этого боя получит титул WBA Gold International.





Стоит отметить, что последний бой Хижняка прошел 25 июля в андеркарде боя между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой. В этом поединке Хижняк одолел француза Ленни Патраша (8-1-1, 5 КО) уже во втором раунде.